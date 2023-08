Speciale difesa: Molteni, bene sperimentazione taser Polizia locale di Jesolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido e plaudo all'iniziativa del comune di Jesolo di avviare la procedura di sperimentazione per dotare la Polizia locale cittadina del Taser. A dichiararlo in una nota è il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, che spiega: "Il taser si è confermato, in questo anno e mezzo dall'introduzione, dal 14 marzo 2022, uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza che ha dato risultati straordinari in termini di deterrenza, protezione e tutela dell'incolumità degli operatori della sicurezza nazionale. Inizialmente previsto per le sole polizie Nazionali - ricorda il sottosegretario - poi esteso alle polizie locali dei comuni capoluogo e con popolazione superiori a 100 mila abitanti e ora, grazie alla volontà del governo, è stato ulteriormente previsto per i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti. La scelta dell'amministrazione di Jesolo di rafforzare con l'uso del Taser le misure a tutela dell'operatività della Polizia locale - prosegue Molteni - rappresenta una soluzione di lungimiranza e di grande attenzione per intensificare i controlli di sicurezza urbana a beneficio dei cittadini e della comunità locale. La Polizia Locale rimane di grande interesse da parte del governo che è al lavoro per una riforma ordinamentale attesa da anni che possa riconoscere alla polizia di prossimità e territoriale diritti, tutele e dignità". (Rin)