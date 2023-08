Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, sventato secondo attacco drone in regione di Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi verso le 16 ora di Mosca (le 15 in Italia) hanno scoperto e intercettato un altro drone delle forze armate ucraine nei cieli della regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo cui non ci sono stati danni o vittime. "Il 21 agosto, verso le 16 ora di Mosca, il regime di Kiev ha effettuato un altro tentato attacco terroristico utilizzando un drone aereo. Il velivolo senza pilota è stato rilevato e distrutto dai sistemi di difesa aerea russi nel territorio della regione di Belgorod", ha riferito il ministero. A seguito del sventato attacco terroristico, stando a quanto riportato dal dicastero, "non ci sono state vittime né danni". (Rum)