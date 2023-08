Speciale difesa: comandante forze di terra iraniane in visita a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione militare iraniana guidata dal comandante delle forze di terra, generale Kioumars Heydari, è arrivata a Mosca per discutere della cooperazione tra i due eserciti. L’agenzia di stampa iraniana “Mehr” dà notizia di un incontro con il comandante delle forze terrestri russe, il generale Oleg Salyukov, il quale ha definito l’Iran “uno degli Stati chiave nel Medio Oriente” e un “partner strategico della Russia”. Le parti hanno discusso di cooperazione militare e dell'attuazione di progetti volti a migliorare la prontezza al combattimento delle forze armate di entrambi i Paesi, aggiunge la medesima fonte. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha evidenziato che le parti hanno raggiunto un accordo per “ulteriori miglioramenti della cooperazione tra le forze terrestri russe e iraniane in diverse aree”. Il generale iraniano Heydari, infine, ha assicurato "la prontezza dell'Iran a sviluppare la cooperazione militare con le forze terrestri russe". (Irt)