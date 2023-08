Governo: Meloni, auguri a Paola Del Din per i suoi 100 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon compleanno a Paola Del Din per i suoi 100 anni. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aggiungendo: "Ho avuto il piacere di incontrare più volte e conoscere questa donna straordinaria, patriota e Medaglia d’Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle file delle Brigate Osoppo. Oggi tutti noi le facciamo i nostri auguri e la ringraziamo per la sua costante testimonianza di amore per la Patria e per la libertà", conclude la premier. (Rin)