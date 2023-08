Brics: presidente Ramaphosa accoglie Xi Jinping a Johannesburg - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Si è aperto a Johannesburg il vertice del blocco Brics, costituito da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, il quindicesimo dal 2006 a oggi e il primo in presenza dai tempi della pandemia di Covid-19. I lavori si protrarranno fino a giovedì 24 agosto e saranno animati dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, dal cinese Xi Jinping, dal brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e dal primo ministro indiano Narendra Modi. Il presidente russo Vladimir Putin non vi parteciperà di persona ma in videoconferenza, e sarà rappresentato a Johannesburg dal suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Nelle immagini si vede il presidente Cyril Ramaphosa accogliere il presidente cinese. (Res)