Regno Unito: sondaggio, circa metà delle famiglie non ha acceso riscaldamento per risparmiare

- Quasi nove famiglie su dieci del Regno Unito hanno cercato di ridurre il consumo di energia lo scorso inverno nel tentativo di risparmiare sulle bollette energetiche e circa la metà di tutte le famiglie britanniche non ha acceso il riscaldamento quando faceva freddo. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Which? e ripreso dal quotidiano "The Guardian", secondo cui le famiglie a basso reddito avevano maggiori probabilità di rinunciare al riscaldamento nei mesi invernali. Ofgem, l’ente regolatore energetico del Regno Unito, si prepara ad annunciare venerdì un nuovo tetto massimo di prezzo, che entrerà in vigore a partire da ottobre. (Rel)