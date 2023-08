India: ministro Esteri Jaishanakar e altri otto eletti alla camera alta prestano giuramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni erano previste per il 24 luglio, ma tutti sono risultati eletti in anticipo senza contesa. Si tratta di elezioni indirette: i rappresentanti alla camera alta del parlamento centrale sono eletti dalle assemblee legislative statali (a parte 12 consiglieri di nomina presidenziale). I risultati hanno confermato le previsioni della vigilia, essendo l’assemblea legislativa del Bengala Occidentale a maggioranza Tmc e quella del Gujarat dominata dal Bjp. Il Consiglio degli Stati (Rajya Sabha), la camera alta, si compone al massimo di 250 consiglieri (attualmente sono 245); quelli elettivi vengono eletti in proporzione al numero degli abitanti per un mandato di sei anni, con il rinnovo di un terzo dei seggi ogni due. (Inn)