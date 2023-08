Svizzera: le esportazioni di orologi diminuiscono a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di orologi della Svizzera a luglio 2023 sono diminuite dello 0,9 per cento su base annua. E’ quanto comunicato dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fh). A pesare su questo calo sono stati “l’effetto base in Cina e Singapore” e una riduzione delle esportazioni degli orologi in acciaio (-6,1 per cento). La Cina è il secondo mercato di destinazione delle esportazioni orologiere svizzere, che in questa direzione sono calate del 16,6 per cento anno su anno. Cresce invece l’export verso destinazioni quali gli Stati Uniti (+5,2 per cento). Fh ritiene che il dato negativo di luglio non avrà un impatto significativo sulla tendenza attesa per il 2023. (Geb)