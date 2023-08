Guatemala: presidenziali, ancora silenzio dalla candidata sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi, Sandra Torres, la candidata alla presidenza del Guatemala per la coalizione conservatrice Une (Unità nazionale della speranza) non si è ancora pronunciata sulla vittoria del candidato del movimento Semilla, Bernardo Arevalo. Con il 58,01 per cento dei consensi, contro il 37,24 per cento di Torres, Arevalo diventa il primo presidente socialdemocratico della storia moderna del Guatemala. Con il profilo X (il social prima conosciuto come Twitter) di Torres visibile solo ad alcuni utenti, l'unico pronunciamento dell'Une risale a domenica sera, alla chiusura delle urne: la dirigenza del partito comunicava di essere in "seduta permanente", e che avrebbe formulato una posizione ufficiale una volta "chiariti con totale trasparenza i risultati". Sandra Torres Casanova, in vantaggio al primo turno, perde per la terza volta una corsa alla presidenza, ripetendo i risultati ottenuti nel 2015 e nel 2019. Torres è l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. (segue) (Mec)