Roma: si rifiuta di scendere dalla Metro, servizio interrotto per 50 minuti, denunciato 22enne

- Si rifiuta di scendere dal vagone della Metro, per poi dare in escandescenze, creando disagi che hanno provocato un'interruzione del servizio di circa 50 minuti. Per questo, un uomo di 22 anni è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico. È successo ieri sera, al capolinea della Metro B "Laurentina" dove, al termine della corsa, un uomo non voleva scendere dal convoglio. Il personale di vigilanza lo ha invitato più volte ad abbandonare il vagone ma l’uomo ha dato in escandescenze creando disagi che hanno provocato un’interruzione del servizio di circa 50 minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno identificato l’uomo, un 22enne tunisino, senza fissa dimora, denunciato per interruzione di servizio pubblico. Il giovane è stato poi trasportato con ambulanza presso l’ospedale “Sant’Eugenio” in codice "Rosso psichiatrico". (Rer)