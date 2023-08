Polonia: Przydacz, fare attenzione a Russia e Bielorussia durante la campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia deve fare attenzione a Russia e Bielorussia durante la campagna per le elezioni parlamentari del 15 ottobre. Lo ha detto Marcin Przydacz, direttore dell’ufficio di politica internazionale del presidente polacco Andrzej Duda. “Da molte settimane sottolineiamo che la presenza di criminali e combattenti del gruppo Wagner rappresenta una minaccia per la sicurezza e per la stabilità dell’intera regione. Non sono d’accordo con la convinzione che non siano suicidi e quindi non costituiscano un pericolo”, ha dichiarato Przydacz. “Sono ex criminali presi nelle prigioni, spesso senza un futuro”, ha aggiunto. In Polonia c’è chi “ha sottovalutato questa minaccia”, sostenendo che la Destra unita avrebbe sollevato il tema strumentalmente “nel contesto elettorale”, ma “è vero l’opposto”. “Il regime di Minsk cerca di sfruttare la presenza (dei combattenti del gruppo Wagner) per provocare instabilità”, ha proseguito Przydacz. (Vap)