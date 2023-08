Thailandia: Corte suprema, l'ex premier Thaksin Shinawatra dovrà scontare 8 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Thailandia Thaksin Shinawatra, tornato oggi in patria dopo 17 anni di esilio autoimposto, dovrà scontare otto anni di carcere. Lo ha reso noto in un comunicato la Corte suprema di Bangkok, dinnanzi alla quale Thaksin è comparso già oggi. L’ex premier è stato condannato per tre diversi casi riguardanti abusi si potere e illeciti finanziari, accuse che ha sempre denunciato come parte di una persecuzione politica da parte dei suoi avversari. Thaksin, che aveva lasciato la Thailandia a seguito della deposizione del suo governo da parte delle forze armate, è arrivato oggi all’aeroporto Don Mueang di Bangkok a bordo di un aereo privato, accolto da centinaia di sostenitori. Il suo rientro è avvenuto proprio mentre il partito Pheu Thai (Per i Thai), storicamente controllato dalla sua famiglia e secondo alle elezioni parlamentari del 14 maggio scorso, si appresta a formare un nuovo governo alla guida di una coalizione di 14 partiti. La figlia maggiore di Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, esponente di punta del partito, aveva già annunciato all'inizio di agosto l'intenzione del padre di porre fine al suo esilio: "Questa decisione di tornare a casa è qualcosa di cui papà ha parlato seriamente dall'inizio del 2022", aveva scritto Paetongtarn sui social media. (segue) (Fim)