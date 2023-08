Ita: Papa Francesco volerà in Mongolia con un Airbus A330

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, per il suo prossimo viaggio apostolico, partirà il 31 agosto alle ore 18:30 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto internazionale Gengis Khan di Ulan Bator viaggiando con Ita Airways ad impatto ambientale zero CO2. Come riferisce un comunicato, Ita Airways ha scelto l’Airbus A330 con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 10:00 ora locale. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 4 settembre alle ore 12:00. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l'aeroporto di Fiumicino saranno presenti il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di Ita Airways e l'amministratore delegato di Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il comandante Riccardo Privitera, direttore operazione volo, che viagga su aeromobili Airbus dal 1997 ed è abilitato alla condotta di aeromobili A320 Family, A330 e A350. L’equipaggio complessivo sarà di nove persone, tre piloti e sei assistenti di volo, a cui si unisce il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. (segue) (Com)