Ita: Papa Francesco volerà in Mongolia con un Airbus A330 (2)

- Per Ita Airways, si legge nel comunicato, è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico. Per questo viaggio Ita Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di Saf (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard. (Com)