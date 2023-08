Turismo: 1 miliardo e 200milioni il valore delle presenze turistiche straniere in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande tesoro del turismo sardo sono i turisti stranieri e lo confermano i numeri del 2022: i 6 milioni di presenze estere hanno portato nelle casse dell’economia sarda oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Il tutto in un sistema turistico che ha registrato in totale oltre 15 milioni di presenze di cui oltre 6 milioni sulla sola provincia di Sassari-Gallura, con Arzachena al top con 1milione e 157mila presenze. E’ questo, in estrema sintesi, ciò che emerge dal dossier dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sull’estate 2023 e sulla ripresa del turismo, proveniente soprattutto dagli altri Paesi, che ha analizzato i dati ISTAT e quelli della Banca d’Italia nel 2022 e in quest’anno. L’analisi dell’Associazione Artigiana ha rilevato anche come, lo scorso anno, il sistema turistico della Sardegna fosse nella top 5 delle destinazioni regionali. “In attesa dei dati di questa estate 2023, che ci auguriamo possano confermare un trend positivo- commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - è innegabile come anche gli stranieri siano tornati nelle nostre località. Su questi dobbiamo puntare sempre più nel futuro, promuovendo all’estero le nostre bellezze e il viver bene sardo, non dimenticando di puntare anche su altri fattori competitivi come possono essere i vari servizi innovativi e alla persona e i trasporti interni ed esterni. Insomma, dobbiamo affascinarli e catturarli”. “Il successo della Sardegna potrà continuare a esserci – continua la presidente – ma dobbiamo puntare su chi arriva da oltreconfine, soprattutto nei mesi di spalla. I flussi stranieri non amano solo il mare: vogliono la cultura e la conoscenza del territorio e dell’enogastronomia. La digitalizzazione e l’evoluzione delle nostre strutture permetterà di avere turismo tutto l’anno”. (segue) (Rsc)