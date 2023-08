Turismo: 1 miliardo e 200milioni il valore delle presenze turistiche straniere in Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al di la del necessario e ovvio incremento del turismo straniero – prosegue la Presidente di Confartigianato Sardegna - per una piena ripresa, dopo pandemia guerra e crisi varie, sarà fondamentale l’apporto della sempre maggiore fetta di turismo interno e di prossimità che permetterà di rilanciare anche il sistema delle imprese a valore artigiano che permette di trasmettere i valori del “saper fare” artigiano. Le piccole realtà territoriali sono, infatti, una componente essenziale del fattore attrattivo del territorio, con le diverse specializzazioni e la capacità di mettere in rete realtà differenti, in una logica di promozione integrata e flessibile, che contempla sia le imprese della ricettività, sia quelle in grado di elevare il livello di attrattività per specificità produttive, come la moda e design, enogastronomiche, dei servizi e culturali”. I dati del dossier di Confartigianato Sardegna, dicono anche come il sistema turistico della Sardegna nel 2022 risultava tra le prime cinque destinazioni regionali in Italia per vacanze lunghe (4 giorni e più) nel periodo estivo di luglio-settembre 2022. Nel 2022 nella nostra Isola le presenze totali nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre sono state di quasi 10 milioni, pari al 66,9 per cento del totale presenze annue. Rispetto all’estate 2021 sono cresciuti i pernotti (+17,3 per cento) a fronte di un aumento più consistente delle presenze estere (+42,2 per cento), che rappresentano il 41,9 per cento delle presenze turistiche sull’Isola nel periodo estivo, rispetto alle presenze italiane (-4,2 per cento). “Questi dati non possono che farci ben sperare per lo sviluppo economico della nostra Isola e, soprattutto, per questa estate 2023 – rimarca la presidente –. ciò significa soprattutto che le imprese stanno lavorando bene, che si sta investendo anche grazie agli incentivi e non dobbiamo mai dimenticare che turismo significa sviluppo. La nostra Sardegna, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ci offre tantissimo. Se riusciamo a sfruttare bene ciò che abbiamo riusciamo a creare economia senza inventarci nulla di impossibile”. (segue) (Rsc)