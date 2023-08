Turismo: 1 miliardo e 200milioni il valore delle presenze turistiche straniere in Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, sempre secondo l’analisi dell’Associazione di Categoria, nel confronto con l’estate 2019 le presenze dell’estate 2022 risultavano ancora inferiori (-1,1 per cento), dinamica negativa determinata dal mancato recupero del flusso dall’estero (- 11,4 per cento) poiché al contrario i pernotti dei residenti salgono (+8,0 per cento). Le presenze turistiche estive superano i livelli 2019 per la sola provincia di Nuoro (+6,3 per cento) dove si concentrano il 19,1 per cento delle presenze; restano invece al di sotto per Cagliari (-7,6 per cento), Oristano (-3,7 per cento), Sud Sardegna (-2,4 per cento) e Sassari (-1,9 per cento). Esaminando in modo più approfondito i dati sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi relativi al 2022 si osserva come in Sardegna il numero di presenze turistiche (notti trascorse nelle strutture turistiche), pari a 14.700.911, sia in fase di riassestamento e recupero rispetto a quello raggiunto pre-pandemia, nel 2019. Risultano difatti in salita i pernottamenti nell’ultimo anno, nel 2022 rispetto al 2021, del +38,3 per cento, mantenendosi però ancora al di sotto del -2,9 per cento alle oltre 15 mila presenze registrate nel 2019. Dinamica quest’ultima che seppur negativa risulta più contenuta rispetto a quella nazionale (-5,5 per cento). Nell’ultimo anno crescono soprattutto le presenze straniere, che registrano un +78,2 per cento nel 2022 sul 2021, slancio significativo ma insufficiente a permettere di superare le presenze straniere del 2019 (-13,2 per cento). Nonostante ciò, la componente straniera nel 2022 sta tornando a rappresentare quasi la metà del turismo in regione (precisamente il 45,6 per cento nel 2022, era il 35,4 per cento l’anno precedente (2021) e il 51,0 per cento nel 2019). In tutte le province dell’Isola si registrano crescite tendenziali (2022 su 2021) a doppia cifra del numero di presenze; tuttavia, se confrontiamo i dati 2022 con quelli del 2019 si accentuano differenze territoriali. (segue) (Rsc)