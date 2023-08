Turismo: 1 miliardo e 200milioni il valore delle presenze turistiche straniere in Sardegna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 avviene il pieno recupero dei livelli di turismo raggiunti pre pandemia (2019) solo nella provincia di Nuoro-Ogliastra, dove si concentrano il 18% delle presenze turistiche (seconda dopo Sassari-Gallura), che nel 2022 registra un recupero del +4,2 per cento. Al contrario per le altre 4 province le presenze odierne (2022) restano inferiori a quelle pre-pandemia (2019), rilevando maggiori difficoltà nel recupero a Cagliari (-12,4 per cento) dove si concentrano il 9,3 per cento delle presenze turistiche, a cui seguono Sassari (-3,6 per cento) in cui si concentrano oltre la metà delle presenze turistiche, Oristano (-3,0 per cento) dove si concentrano il 4,9 per cento delle presenze e Sud Sardegna (-2,2 per cento) dove si concentrano il 15,6 per cento delle presenze. Sintetizzando a Sassari-Olbia le presenze sono state 7milioni e 679mila, a Nuoro-Ogliastra 2milioni e 100mila, nel Sud Sardegna 1milione e 776mila, a Cagliari 1milione e 363mila e Oristano 722mila. Tra i primi comuni sardi per maggior numero di presenze turistiche nel 2022 – Arzachena (1milione e 157mila presenze), Alghero (1milione e 133), Orosei (807mila), Olbia (709mila), Villasimius (664mila), San Teodoro (637mila), Muravera (620mila), Budoni, Tortolì, Cagliari, Palau, Santa Teresa Gallura, Dorgali, Pula, Castiadas, Badesi, Aglientu, Stintino, La Maddalena, Golfo Aranci, Valledoria, Bari Sardo, Sassari, Domus de Maria, Oristano, Siniscola, Loiri Porto San, Paolo, Quartu Sant'Elena, Cardedu e Cuglieri – il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi supera ampiamente i livelli pre crisi a Valledoria (+79,6 per cento), Badesi (+34,7 per cento), Cuglieri (+30,0 per cento), La Maddalena (+21,2 per cento), Siniscola (+15,8 per cento), Sassari (+14,4 per cento), Castiadas (+13,6 per cento) e Cardedu (+11,7 per cento). (segue) (Rsc)