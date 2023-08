Turismo: 1 miliardo e 200milioni il valore delle presenze turistiche straniere in Sardegna (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario il gap tra le presenze del 2019 e quelle del 2022 resta ampio e negativo nei comuni di Quartu Sant'Elena (-36,0 per cento), Pula (-14,7 per cento), Olbia (-14,3 per cento), Golfo Aranci (-12,3 per cento), Budoni (- 10,4 per cento) e Santa Teresa Gallura (-10,1 per cento). Tra questi 30 comuni dell’Isola per più alto numero di presenze rileviamo tassi di turisticità, che misurano il livello di ‘affollamento’ turistico nel 2022, più elevati a: Aglientu, Castiadas, Stintino, Villasimius, Badesi, San Teodoro, Palau, Budoni, Muravera, Orosei E Domus de Maria. Spesa turisti stranieri - Nell’ultimo anno è il turismo proveniente da paesi esteri a trainare il recupero. La spesa di turisti stranieri in Sardegna nel 2022 ammonta a 1,2 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente (+422 milioni di euro, pari al +51,9 per cento) superando anche l’ammontare di spesa registrato nel 2019 (+127 milioni di euro, pari al +11,5 per cento). È necessario comunque ricordare che parte di questo aumento è correlato all’inflazione dei prezzi al consumo, pari al +9,1 per cento in Sardegna nel 2022. “Possediamo un patrimonio inestimabile da offrire al turista mondiale, ma senza la professionalità, l’intraprendenza, la voglia di investire il coraggio di rischiare dei nostri imprenditori, questi risultati non sarebbero arrivati – conclude la presidente di Confartigianato – la Sardegna è una squadra compatta anche su un terreno difficile come l’incoming turistico, e quindi vince. L’impresa turistica sarda gestisce un’offerta vastissima, che va dal mare alle zone interne, dalle zone archeologiche ai piccoli paesi fino alle più varie offerte culturali. Sembra facile vincere con tante frecce al proprio arco, ma non lo è: serve spirito di squadra e grande capacità di valorizzare le diversità territoriali. E sono convinto che sia possibile fare ancora meglio in futuro”. (Rsc)