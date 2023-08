Salario minimo: Calenda, un accordo può essere trovato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo "inserito in un pacchetto lavoro più ampio un accordo con maggioranza e opposizioni può essere trovato, a patto di rimanere sul merito ed evitare la tentazione di usare il salario solo come battaglia ideologica". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando un'intervista al quotidiano "Il Tempo" nella quale spiega che "non è emersa una chiusura sul salario minimo, ma l'idea di studiare un pacchetto entro il quale ci sia anche il salario minimo. C'è la possibilità di giungere a una soluzione". "Si può arrivare a un punto di caduta che contenga da un lato il salario minimo a 9 euro con le modifiche di buon senso che il governo sta chiedendo, in particolare sulla copertura finanziaria, e dall'altro le norme che la premier vuole inserire nel pacchetto, che in larga parte condividiamo, dalla detassazione dei salari al rinnovo dei contratti", spiega il leader di Azione.(Rin)