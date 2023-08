Roma: picco di violenze domestiche d'estate, durante vacanze aumentano richieste d'aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più tempo a casa con gli uffici chiusi e le vacanze trascorse in famiglia. A Roma è l'estate il periodo dell'anno, insieme a quello invernale, in cui si registra il maggior numero di chiamate ai centri antiviolenza (Cav). In particolare, sono luglio, settembre e novembre i mesi che nel 2022 hanno registrato il picco di contatti - rispettivamente 296, 308 e 335 - su un totale di 3.214 chiamate. Aumento registrato anche nel numero di donne prese in carico dai Centri: 122 a luglio su una media mensile di 98. Quello della violenza di genere "è un fenomeno endemico" ma "i picchi sono d'estate e durante le feste, anche natalizie", ha spiegato interpellata da "Agenzia Nova" la volontaria Diana Di Lollo del Centro Donna Lisa, struttura antiviolenza gestita dall'associazione Donne In Genere. "L'estate è uno dei momenti più a rischio e con meno protezioni: molti centri antiviolenza sono chiusi e molti avvocati in ferie. Le vacanze - ha aggiunto -, sono infatti uno dei momenti più problematici: le donne stanno più tempo a casa e si trovano a convivere per più ore con la persona violenta". (segue) (Rer)