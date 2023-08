Roma: picco di violenze domestiche d'estate, durante vacanze aumentano richieste d'aiuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pagine della cronaca di Roma dell'ultima settimana raccontano di un 41enne arrestato ad Ardea per maltrattamenti e violenze sessuali ai danni dell'ex fidanzata. In manette anche un 59enne di Ostia che picchiava l'ex compagna. Dall'inizio del 2023, invece, i nomi delle donne morte per mano di ex fidanzati, colleghi o amici, sono quelli di Martina Scialdone, Pierpaola Romano, e Michelle Causo. "Le donne che subiscono violenza e che arrivano nei nostri Centri sono una minoranza - ha proseguito Di Lollo -. Le poche che si rivolgono a noi, inoltre, spesso non riescono ad avere soluzioni pratiche. Il momento dopo la denuncia è quello più pericoloso e so per esperienza che trovare un posto letto a Roma è difficile. Dopo essersi rivolte ai centri antiviolenza le donne hanno bisogno di una casa e di lavoro". (segue) (Rer)