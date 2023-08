Sardegna: discoteca abusiva in mega villa con piscina, blitz GdF a Porto Cervo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una discoteva abusiva in una mega villa con piscina a Porto Cervo è stata scoperta dai finanzieri delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari da diverse settimane impegnati, con attività di ricerca informativa nel territorio e monitoraggio del web, a raccogliere dati e notizie circa l’organizzazione di eventi di intrattenimento a pagamento completamente abusivi durante le notti estive in Costa Smeralda. Quello individuato dai militari era, come tanti altri, un evento organizzato via social, in un luoghi isolati che i ragazzi raggiungono e frequentano grazie al passa parola e al tam-tam delle app di comunicazione istantanea. Al loro arrivo, in piena notte tra l'una e le due dello scorso 19 agosto, i Finanzieri del Gruppo Olbia si sono trovati davanti ad un super evento. Un’ampia area parcheggio già piena di auto di lusso e di grossa cilindrata allestita su di un fondo agricolo ed un via vai di furgoni Ncc intenti ad accompagnare centinaia di ragazzi pronti a mettersi in fila per entrare nella lussuosa villa con piscina dove la musica era già a tutto volume. (segue) (Rsc)