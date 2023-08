Migranti: Foti (Fd'I), trovare modello accoglienza che vada bene per tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il blocco navale "serviva un'operazione dell'Europa come con la Turchia, che si coordinasse con Libia e Tunisia, ma nel frattempo questi due paesi sono caduti nell'instabilità. La difficoltà sta nel trovare un modello di accoglienza che vada bene per tutta l'Italia. Bisogna capire quali strutture possono essere a disposizione, usate in tempi brevi, e ogni territorio è diverso. L'impregno del governo è per cercare di rendere l'impatto più 'dolce' possibile". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista al quotidiano "La Stampa". (Rin)