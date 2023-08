Niger: ministro Esteri in esilio, non ci sono alternative a intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono alternative all’intervento militare che è la sola opzione che permetterebbe di salvare il Niger e garantire la stabilità della regione del Sahel. Lo ha detto Hassoumi Massaoudou, ministro degli Affari eteri del Niger attualmente in esilio, in un’intervista a “Repubblica” in cui descrive la situazione nel Paese dopo il colpo di stato militare iniziato lo scorso 27 luglio. Secondo Massaoudou, la giunta militare che ha preso il potere in Niger, guidata dal generale Abdourahamane Tchiani, “ha chiuso la porta a ogni tentativo di negoziazione con il discorso alla nazione in cui il generale ha annunciato una transizione di tre anni, proprio a ridosso della visita dei mediatori della Cedeao (Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale). Non ci sono quindi alternative all’opzione militare che è la sola che permette di salvare il Niger e garantire la stabilità della regione. Definirei l’operazione militare un intervento di polizia, non una guerra contro il Niger”. (segue) (Res)