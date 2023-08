Niger: ministro Esteri in esilio, non ci sono alternative a intervento militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo il ministro degli Esteri in esilio, si tratterà di “un’operazione militare molto rapida di contro-colpo di stato, contro i golpisti. L’esercito nigerino non si batterà per difendere i golpisti: il nostro esercito si batte per la patria non per gli interessi di un gruppo di delinquenti”. In merito alle reticenze di alcuni Paesi della Cedeao, in particolare Burkina Faso e Mali, Massaoudou ha dichiarato: “Burkina Faso e Mali sono sospesi dalla Cedeao. Inoltre, si tratta di due Paesi il cui governo non è in grado di controllare l’integralità del territorio, e in particolare le zone di frontiera col Niger, quindi non potranno realisticamente offrire alcun sostegno. L’intervento militare sarà un’operazione di polizia, rapida ed efficace”. (Res)