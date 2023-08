Tunisia: sindacato Ugtt, “crisi senza precedenti, autorità responsabili” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben Kaddour ha inoltre evidenziato "il malcontento legato all'istruzione di base e la perdita di credibilità dei negoziati collettivi e degli accordi stipulati tra il governo e altre parti". Lo scorso 10 luglio, le autorità tunisine avevano annunciato il licenziamento di 350 presidi e la sospensione degli stipendi per 17.000 insegnanti che chiedevano un aumento della retribuzione. Come parte della loro protesta, gli insegnanti si erano rifiutati di consegnare i voti scolastici. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha più volte attribuito le carenze di beni di prima necessità, in particolare il pane, a "cartelli" e "lobbisti" il cui obiettivo è "accrescere le tensioni sociali". La Tunisia sta attraversando una grave crisi economica, aggravata dagli effetti della pandemia di coronavirus e dall'alto costo delle importazioni di energia e materie prime, a causa della crisi russo-ucraina. Da tempo, il Paese è alle prese con una crisi del pane, con i cittadini costretti a fare lunghe file per procurarsi le pagnotte sussidiate dallo Stato. Come se non bastasse, la produzione cerealicola tunisina ha registrato una diminuzione dal 2021 a causa di condizioni climatiche avverse. Ciò ha avuto ripercussioni sul mercato locale, per via della mancanza di quantità sufficienti di grano utilizzate per la produzione del pane. (Tut)