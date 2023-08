Roma: controlli antidroga a San Basilio, Trastevere e Tor Marancia, arrestate 3 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate dagli agenti della polizia di Stato nel corso dei controlli per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti nei quartieri di San Basilio, Trastevere e Tor Bella Monaca, a Roma. Nei giorni scorsi i poliziotti del distretto San Basilio, a seguito di attività info-investigativa, hanno messo in atto un servizio di appostamento e controllo che ha portato all'arresto di un 45enne italiano con l'accusa di spaccio. Individuato l'appartamento nel quale probabilmente si svolgeva l'illecita attività, gli investigatori hanno notato un uomo uscire dallo stesso e lo hanno perquisito trovando, nascosti nell'astuccio degli occhiali da sole nascosto nello zaino, 16 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 50 grammi e 95 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo dare contezza. La perquisizione dell'abitazione, effettuata con l'ausilio di personale della squadra cinofili, ha permesso di rinvenire ulteriori 162 grammi di cocaina, 75 euro in contanti e un bilancino di precisione. (segue) (Rer)