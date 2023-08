Roma: controlli antidroga a San Basilio, Trastevere e Tor Marancia, arrestate 3 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti del distretto Trevi Campo Marzio, nel transitare liberi dal servizio su Lungotevere Raffaello Sanzio, hanno invece arrestato un cittadino romeno di 18 anni. Dopo aver notato un'autovettura in doppia fila con un giovane seduto al lato guida intento a inviare messaggi con il proprio cellulare e aver visto un altro ragazzo arrivare poco dopo e salire dal lato del passeggero, insospettitisi gli agenti si sono avvicinati e hanno assistito allo scambio droga-denaro. Dentro l'autovettura sono stati scovati due pacchetti di sigarette con all'interno 40 involucri di cellophane contenenti circa 23 grammi di cocaina e un sacchetto di plastica contenente 18,8 grammi di crack. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di 155 euro suddivisi in banconote di vario taglio. (segue) (Rer)