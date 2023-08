Roma: controlli antidroga a San Basilio, Trastevere e Tor Marancia, arrestate 3 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine gli agenti del distretto Tor Carbone, durante il quotidiano servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Annio Felice, hanno notato un giovane, proveniente dal parco della "Torre", avvicinarsi a un'auto di cui aveva le chiavi. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha manifestato nervosismo inducendoli ad approfondire gli accertamenti: sull'auto sono stati trovati 0,8 grammi di cocaina e 795 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 7,88 grammi di cocaina e un bilancino di precisione oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, un 33enne italiano, è stato arrestato. Per tutti gli arresti la Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida dell'operato della polizia giudiziaria. (Rer)