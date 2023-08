Consumi: Sangalli (Confcommercio), verso livelli di normalità ma economia in rallentamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La crescita dei servizi e del turismo "potrebbe riportare quest’anno i consumi a un livello di normalità. Consumi che, peraltro, valgono il 60 per cento del Pil". Lo dichiara il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli in un’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione sui consumi negli ultimi 30 anni. "L’economia, però, è in fase di rallentamento e alcuni nodi sono ancora irrisolti. Mancano, infatti, all’appello un piano di rilancio del Sud, la piena realizzazione di riforme e investimenti del Pnrr e una profonda riforma fiscale in tempi rapidi”, conclude. (Rin)