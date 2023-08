Thailandia: parlamento riunito per il terzo voto di elezione del primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento bicamerale della Thailandia si è riunito oggi per tentare per la terza volta di eleggere il nuovo primo ministro del Paese, dopo due tentativi segnati il mese scorso dal fallimento della candidatura del leader progressista Pita Limjaroenrat, leader del Phak Kao Klai (Andiamo avanti), partito vincitore a sorpresa delle elezioni di maggio. Il voto per l'elezione del primo ministro è in programma nel pomeriggio, e l'esito potrebbe essere annunciato in serata. L'avvio della sessione parlamentare è stato preceduto di poco dal rientro in Thailandia dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, dopo 17 anni di esilio autoimposto. Proprio ieri il partito populista Pheu Thai (Per i thai), seconda forza politica della Thailandia alle elezioni, ha annunciato di essere pronto a sottoporre al voto di fiducia del parlamento un nuovo governo appoggiato da 14 partiti, due dei quali alleati con i vertici militari che hanno governato il Paese dopo il colpo di Stato del 2014. La coalizione ha proposto l'imprenditore edile Srettha Thavisin come primo ministro e dovrebbe contare sul sostegno di 317 membri su 500 della Camera dei rappresentanti. (segue) (Fim)