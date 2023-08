Vietnam-Kazakhstan: si conclude oggi visita Tokayev, emesso comunicato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ufficiale del presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in Vietnam (20-22 agosto), su invito dell’omologo Vo Van Thuong, si è chiusa con un comunicato congiunto secondo cui le parti si sono impegnate in discussioni approfondite sulle misure per rafforzare la cooperazione politica, economico-commerciale e culturale, nonché su varie questioni di comune interesse nell’agenda internazionale e regionale. In occasione della visita, i due Paesi hanno firmato numerosi accordi di cooperazione in vari settori. Tokayev, oltre all’omologo, ha incontrato il segretario generale del Partito comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong, il primo ministro Pham Minh Chinh e il presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale) Vuong Dinh Hue. Il leader kazakho, inoltre, ha visitato diverse istituzioni economiche e culturali nelle province di Bac Ninh e Hai Duong. I due presidenti hanno convenuto di facilitare lo scambio di delegazioni a tutti i livelli attraverso i canali del Partito, dello Stato, del governo e parlamentari, nonché gli scambi interpersonali. Hanno promesso di sostenere i meccanismi di cooperazione esistenti, come la Commissione intergovernativa e le consultazioni politiche, per migliorare la comprensione e la fiducia reciproche ed espandere la collaborazione. (segue) (Fim)