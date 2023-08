Vietnam-Kazakhstan: si conclude oggi visita Tokayev, emesso comunicato congiunto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti hanno sottolineato il coordinamento e il sostegno reciproco all’interno delle organizzazioni internazionali e dei forum multilaterali, in particolare nella Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Il leader di Hanoi ha fatto presente che il Vietnam è pronto a svolgere un ruolo di ponte per il Kazakhstan per rafforzare la cooperazione con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Per quanto riguarda le questioni regionali e internazionali, le parti hanno scambiato opinioni sui recenti sviluppi, compresi quelli nel Mar Cinese Meridionale, evidenziando l’importanza di mantenere la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché di risolvere le controversie con mezzi pacifici basati sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite. Infine, il presidente vietnamita è stato invitato a visitare in veste ufficiale il Kazakistan, invito che è stato accettato. (Fim)