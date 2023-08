Regno Unito: indebitamento pubblico aumenta meno del previsto a luglio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento netto del settore pubblico nel Regno Unito è risultato inferiore alle previsioni ufficiali, avendo raggiunto 4,3 miliardi di sterline (5 miliardi di euro) a luglio 2023, ben al di sotto dei 5 miliardi di sterline (5,8 miliardi di euro) pronosticati. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), che offrono al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt un margine di manovra per ridurre le tasse prima delle prossime elezioni. "Man mano che l'inflazione rallenta, è fondamentale che non cambiamo rotta e continuiamo ad agire responsabilmente con le finanze pubbliche", ha detto Hunt, aggiungendo: "Solo attenendoci al nostro piano dimezzeremo l'inflazione, faremo crescere l'economia e ridurremo il debito". Come ha riferito l’Ons, tra aprile e luglio 2023 il deficit pubblico del Regno Unito è stato pari a 56,6 miliardi di sterline (66,3 miliardi di euro), ossia 11,3 miliardi di sterline (13,2 miliardi di euro) in meno rispetto alle previsioni dell’Ufficio per la responsabilità fiscale fatte a marzo. (Rel)