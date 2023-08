Cambogia: il nuovo parlamento conferma la nomina di Hun Manet a primo ministro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Hun Manet pare comunque suscitare sincero entusiasmo tra molti elettori, complice la sua educazione universitaria occidentale: dopo il diploma all'Accademia militare di West Point, negli Stati Uniti, il figlio maggiore del premier Hun Sen ha ottenuto infatti una laurea magistrale alla New York University e un dottorato in economia alla Bristol University, nel Regno Unito. Come dimostrato però dal leader nordcoreano Kim Jong-un, formatosi in Svizzera, i trascorsi formativi e accademici di un capo di Stato non bastano a fornire indicazioni attendibili in merito al suo orientamento politico e stile di governo. Hun Manet, dal canto proprio, non ha fornito sinora molte indicazioni: utilizza frequentemente i social media, come il padre, senza esprimere però posizioni nette. (segue) (Fim)