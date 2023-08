Siria: Russia sostiene Oman come sede prossima riunione Comitato costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene la scelta dell'Oman come sede del prossimo incontro del comitato costituzionale sulla Siria, l'incontro stesso potrebbe svolgersi a Mascate entro la fine dell'anno. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo a "Ria Novosti". Il ministero ha ricordato che la precedente riunione del Comitato costituzionale intra-siriano ha avuto luogo nell’estate del 2022. "Una lunga pausa nelle attività del comitato è avvenuta a causa del fatto che la Svizzera ha effettivamente abbandonato la sua tradizionale neutralità e ha assunto una posizione fortemente antirussa nel contesto della crisi ucraina. Ciò ha creato serie difficoltà nel garantire l'arrivo senza ostacoli a Ginevra e la presenza di rappresentanti russi inviati sul posto per le riunioni del Comitato", ha riferito il ministero degli Esteri, rilevando che "nella situazione attuale, anche la delegazione filogovernativa siriana ha rifiutato di recarsi in Svizzera". (segue) (Rum)