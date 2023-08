Lavoro: Calderone, sul welfare attendiamo investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salario minimo" non le piace. "Salario adeguato, giusto, che sia in contrapposizione al lavoro povero - spiega a "Repubblica" la ministra del Lavoro, Marina Calderone - anche attraverso la lotta al sommerso e al caporalato. Battaglia per la quale sono stati appena immessi altri 900 ispettori sul terreno". Poi apre a una "piena disponibilità", fin da subito" per un incontro "con le parti sociali. Credo che un confronto ci possa e si debba essere". Per la ministra, tuttavia, il dibattito sui giovani e il lavoro "non si può ridurre alla questione salariale. I ragazzi ci chiedono di essere convinti e ingaggiati su qualcosa di più alto". Il baratro demografico pesa sul futuro, pensioni e lavoro, sostiene il ministro Giorgetti: "Il collega Giorgetti ha fatto una riflessione sull'importanza di sostenere il lavoro: e allora da ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dico che già ci siamo incontrati, abbiamo presentato le nostre richieste al Mef e nei prossimi tempi andremo a delinearle". (segue) (Res)