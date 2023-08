Difesa: Crosetto sul caso Vannacci, ho agito da ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro ci tiene ad essere chiaro: "Lungi da me impedire il diritto di opinione di chiunque, cittadino o politico. Ho sempre difeso pubblicamente il diritto di tanti politicamente scorretti, in questi anni. Ma io non ho parlato da politico, non ho fatto alcun calcolo politico. Sono e faccio il ministro della Difesa. Il mio premier si chiama Meloni. Il mio presidente della Repubblica si chiama Mattarella. Davanti a loro due ho giurato di servire con fedeltà e onore lo Stato, le leggi e la Costituzione. Io devo far rispettare le regole interne del mondo militare e quelle esterne valide per tutti. Anche se, in un mondo in cui troppi sono e fanno le bandieruole, rimanere fermi ai fatti e alle regole ti espone. Non è la prima volta che mi accade". Crosetto non si sente isolato: "Non mi sento particolarmente isolato. Peraltro, anche se lo fossi, sono abituato a fare battaglie abbastanza solitarie: la Wagner, la guerra, l'Africa, la Bce, la Pa, i dossieraggi... Quello che ritengo sia giusto dire o fare lo faccio e lo dico. Non ho bisogno di uno scranno per sopravvivere: ho scelto di rivestire un ruolo politico, rinunciando a molto e non lo faccio per mettere insieme il pranzo con la cena. Anche molti avversari - conclude il ministro - me lo riconoscono". (Res)