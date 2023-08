Difesa: Vannacci, molti sono con me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Non dirò nulla sul contenuto della comunicazione con Salvini, ma mi ha fatto piacere sicuramente. Come fa piacere ogni volta che qualcuno mostra interesse per un servitore dello Stato e per come può sentirsi". Ieri, il leader della Lega, Matteo Salvini, si è schierato con il generale Roberto Vannacci, al centro delle polemiche per il libro anti-gay 'Il mondo al contrario'. Ora Vannacci conferma di non ritrattare una sola parola del libro. E spiega al "Corriere della Sera": "Non sono un mostro, né un orco". Ma nessun passo indietro: "Neanche uno. Fintanto che non offendo e non ledo la dignità di qualcuno ho diritto ad esprimere la mia opinione. Se dico che una persona non mi piace non è un'offesa, cosa ben diversa dal dire che quel qualcuno è uno st.... Rivendico il diritto di criticare, purché rimanga nel perimetro delle cose non perseguibili per legge. Per questo credo che la legge Zan sull'omotransfobia avrebbe aperto una strada ai limiti dei delitti d'opinione". Non si aspettava questo clamore: "No, è una cosa inaspettata, ma conferma che non sono né un gretto, né un ignorante, né un mostro, né un orco, perché, guarda caso, le mie idee intercettano quelle di una grande moltitudine di persone. Non mi ergo a paladino della maggioranza degli italiani, ma le mie argomentazioni evidentemente trovano una certa rispondenza". (segue) (Res)