Difesa: Vannacci, molti sono con me (3)

20 luglio 2021

- Vannacci ha dichiarato la propria obbedienza gerarchica al ministro Crosetto: "Confermo al 100 per cento". La vicenda però rischia di essere un pesante intoppo per la sua carriera: "Bisognerà vedere come finirà, ma io sono diventato generale di divisione grazie a quello che ho fatto quotidianamente, eppure non avevo mai pensato, né cercato di fare carriera. Quando ero giovane non credevo di poter arrivare oltre il grado di tenente colonnello". La querelle ha moltiplicato le vendite del libro: "Non sono né scrittore, né faccio marketing, non ho scritto il libro per fare soldi e per diventare ricco,, ma solo per esprimere quello che penso". Il generale ha detto no a Forza Nuova che l'ha proposto per le elezioni suppletive a Monza: "Io faccio il soldato, ma ringrazio chiunque mi fa delle offerte perché significa che ha fiducia in me", ha concluso Vannacci. (Res)