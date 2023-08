Istruzione: Valditara, la violenza sulle donne si combatte nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro la violenza sulle donne arriva nelle scuole. Lo assicura il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che in una intervista alla "Stampa" annuncia: "Stiamo organizzando con la ministra Roccella un'iniziativa contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre. Sarà una giornata importante che vedrà la partecipazione anche di testimonial". Ma l'evento del 25 novembre al ministro non basta. La sua idea è di portare la lotta contro la violenza alle donne nelle scuole attraverso campagne simili a quelle contro il bullismo o per la sicurezza stradale. "Come ministero - spiega Valditara - stiamo inoltre lavorando per fare qualcosa che possa avere un'incidenza più continuativa. Stiamo pensando di organizzare delle iniziative nelle classi come accadrà nel campo della sicurezza stradale dove abbiamo previsto con un disegno di legge approvato il 27 giugno il potenziamento dell'educazione stradale nelle scuole con corsi extracurricolari, o come accade perla campagna di sensibilizzazione contro il bullismo che vede il ministero impegnato nella prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e di ogni altra forma di violenza". "Più in generale - aggiunge - si tratta di affermare e diffondere tra i giovani la cultura del rispetto. Pensiamo a incontri da tenere nelle scuole rendendo protagonisti gli stessi studenti e con l'intervento, fra gli altri, di vittime di violenze che possano testimoniare in modo diretto che cosa significa la violenza contro le donne. L'obiettivo è di riuscire a farlo partire già da quest'anno", ha concluso Valditara.(Res)