Estate: Musumeci, pronte nuove norme per sicurezza di chi va in piscina ma niente allarmismi

- Il governo garantirà che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza quando si va in piscina. Lo ha affermato in un’intervista “Il Tempo”, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che tra la fine di agosto e inizio settembre convocherà un tavolo di lavoro con tecnici ed esperti per affrontare il tema degli incidenti avvenuti in alcuni impianti. “Parliamo di una materia che riguarda circa 1,5 milioni di strutture. Serve un momento di verifica e un momento di riflessione, per capire se la normativa vigente che disciplina la realizzazione e la gestione delle piscine offra sufficienti garanzie di sicurezza. La materia è articolata e in parte rientra tra le competenze delle Capitanerie di porto e Guardia costiera che saranno invitate alla riunione al ministero assieme, tra gli altri, al ministero delle Infrastrutture, la Federazione nazionale nuoto e, ovviamente al capo del Dipartimento della Protezione civile. Non dobbiamo creare allarmismo, ma non dobbiamo neanche sottovalutare il problema”, ha spiegato il ministro. (segue) (Res)