Thailandia: l'ex premier Thaksin è tornato nel Paese dopo 17 anni di esilio autoimposto

- L'ex primo ministro della Thailandia Thaksin Shinawatra, in esilio auto-imposto da 17 anni a seguito della deposizione del suo governo da parte delle forze armate, è rientrato nel Paese oggi, 22 agosto. Lo riferiscono i media thailandesi, secondo cui un aereo privato con a bordo Thaksin è atterrato all'aeroporto Don Mueang di Bangkok attorno alle 9 di stamattina (ora locale), accolto da centinaia di sostenitori dell'ex premier. Il rientro di Thaksin, dopo decine di tentativi falliti a causa di una sentenza giudiziaria che pende sul suo capo, giunge proprio mentre il partito Pheu Thai ("Per i Thai") a lui vicino, secondo alle elezioni parlamentari del 14 maggio scorso, ha annunciato la formazione di una coalizione di 14 partiti per dare un nuovo governo al Paese. La figlia maggiore di Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, esponente di punta del partito, aveva già annunciato all'inizio di agosto l'intenzione del padre di porre fine al suo esilio: "Questa decisione di tornare a casa è qualcosa di cui papà ha parlato seriamente dall'inizio del 2022", aveva scritto Paetongtarn sui social media. Prima delle elezioni, lo scorso maggio, Thaksin in persona aveva effettivamente anticipato l'intenzione di porre fine al suo lungo esilio: "Vorrei il permesso (di tornare nel Paese)", aveva dichiarato l'ex premier nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei", senza precisare a chi fosse rivolta la richiesta. "Sono rimasto separato dalla mia famiglia per 17 anni. Sono vecchio", aveva aggiunto l'ex capo del governo oggi 74enne. (segue) (Fim)