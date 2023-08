Usa: Biden in visita a Maui, "il Paese condivide il vostro lutto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visitato l’isola di Maui, nelle Hawaii, dove si è recato per esaminare i danni provocati dai devastanti incendi dei giorni scorsi. Al suo arrivo nell'isola, il presidente ha abbracciato il governatore delle Hawaii, Josh Green, camminando con lui verso l’elicottero presidenziale per effettuare una ispezione in volo della città di Lahaina, completamente distrutta dalle fiamme. "Avete mostrato un coraggio assolutamente incredibile, e non è un'iperbole", ha dichiarato il presidente riferendosi alle autorità e alla comunità locali. "Voglio sappiate a nome degli Stati Uniti d'America e dell'intera nazione, che il popolo americano è al vostro fianco". Biden ha definito "sconvolgente" l'entità della devastazione causata dal rogo, e ha ricordato le 114 vittime accertate, cui si sommano circa 850 dispersi, inclusi numerosi minorenni. "Il Paese condivide il vostro lutto, è al vostro fianco e farà tutto il possibile per aiutarvi nella ripresa e nella ricostruzione nel rispetto della cultura e delle tradizioni (locali)", ha detto Biden. Prima di partire alla volta delle Hawaii, il presidente aveva sentito al telefono anche Jay Inslee, governatore dello Stato di Washington anch’esso colpito dagli incendi. (Was)