Cambogia: il nuovo parlamento conferma la nomina di Hun Manet a primo ministro

- Il nuovo parlamento della Cambogia, riunitosi per la prima volta da ieri dopo le elezioni del 23 luglio scorso, ha confermato tramite un voto la nomina a primo ministro di Hun Manet, figlio maggiore del premier uscente e leader di lungo corso Hun Sen. Hun Manet ha commentato la conferma della sua nomina a premier parlando di "un giorno storico per la Cambogia". Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, aveva nominato Hun Manet capo del prossimo governo il 7 agosto. Proprio il re ha aperto formalmente ieri la seduta parlamentare complimentandosi con i deputati neoeletti. Il Partito popolare cambogiano di Hun Sen ha vinto 120 dei 125 seggi parlamentari alle elezioni che si sono tenute nel Paese il mese scorso. Pochi giorni dopo il voto, Hun Sen, che ha guidato la Cambogia per quasi quattro decenni, ha annunciato come previsto il passaggio di consegne al figlio maggiore Hun Manet. (segue) (Fim)