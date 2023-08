Russia: ministero Difesa, abbattuti due droni ucraini nella regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Russia ha annunciato nelle prime ore di questa mattina di aver abbattuto per il quinto giorno consecutivo dei droni ucraini nella regione di Mosca. "Un tentativo del regime di Kiev di commettere degli attacchi terroristici utilizzando velivoli aerei senza pilota è stato sventato", ha riferito il ministero della Difesa russo su Telegram. "Due droni sono stati individuati e distrutti dai sistemi di difesa aerea sul territorio della regione di Mosca", si legge nella nota in cui si specifica che non ci sono state vittime o feriti a causa dell'attacco. Secondo il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, un dispositivo è stato abbattuto nella zona di Krasnogorsk, 20 chilometri a nord ovest del Cremlino, e un secondo nella zona di Chastsy, circa 50 chilometri a sud ovest del centro di Mosca. "I servizi d'intervento competenti sono sul posto", ha aggiunto il sindaco sul suo canale Telegram. (segue) (Rum)