Siria: Russia sostiene Oman come sede prossima riunione Comitato costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo, "si è posta la questione di scegliere una sede alternativa a Ginevra per lo svolgimento delle consultazioni intra-siriane sotto forma di Comitato costituzionale". "Partiamo dal fatto che, con il ritorno della Siria nella Lega degli Stati arabi, una delle capitali arabe potrebbe diventare una delle sedi", prosegue il comunicato. "A seguito del recente incontro del Gruppo di contatto della Lega Araba sulla Siria a livello ministeriale al Cairo, con la partecipazione del ministro degli Esteri siriano Faisal Mikdad, è stata adottata una dichiarazione congiunta, che fa riferimento ai piani per organizzare una riunione regolare della commissione del Comitato costituzionale a Mascate entro la fine di quest'anno. Tenendo conto del fatto che gli omaniti si sono affermati come mediatori autorevoli e imparziali fornendo buoni uffici per aiutare a risolvere diversi delicati problemi regionali, sosteniamo questa scelta", riferisce il ministero degli Esteri russo. (Rum)