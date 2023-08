Imprese: Roark Capital vicina ad accordo da 9,6 miliardi di dollari per l'acquisto di Subway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roark Capital ha quasi raggiunti un accordo per l'acquisto della catena di paninerie Subway al prezzo di 9,6 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'accordo potrebbe essere formalizzato questa settimana. Roark Capital ha avuto la meglio su un gruppo di società di private equity rivali che includeva Tdr e Sycamore. Subway, ottava catena di ristoranti negli Usa che lo scorso anno ha conseguito un fatturato di 9,8 miliardi di dollari, è rimasta di proprietà della famiglia fondatrice per più di cinque decenni. Le prime indiscrezioni in merito a una vendita erano circolate lo scorso gennaio. (Was)