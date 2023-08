Kenya-Indonesia: Widodo in visita a Nairobi, firmati accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha intrapreso ieri una visita ufficiale nel Kenya, coincisa con la firma di una serie di accordi bilaterali in settori come le energie rinnovabili e la sanità. "Visitare il Kenya per me è un onore. Indonesia e Kenya vantano una vicinanza storica sin dalla Conferenza asiatico-africana del 1955 e dal Movimento dei Paesi non allineati del 1961", ha detto Widodo al suo arrivo a Nairobi, dove ha incontrato l'omologo William Ruto. I due leader hanno discusso diversi ambiti della cooperazione bilaterale, incluso il rafforzamento degli scambi commerciali, ammontati lo scorso anno a 507 milioni di dollari. "L'Indonesia può essere una porta d'ingresso per il Kenya e per l'Asean, e il Kenya può essere la porta d'ingresso dell'Indonesia nell'Africa sub-sahariana", ha affermato il presidente indonesiano, che ha sollecitato a "istituire immediatamente accordi di scambio preferenziali". (Res)